Termoli, incendio di autovetture in via Perrotta

Intervento dei Vigili del Fuoco nelle prime ore di oggi a Termoli. Alle 3:37 una squadra del distaccamento di Termoli, appartenente al Comando provinciale di Campobasso, Ã¨ intervenuta in via Perrotta per un incendio che ha coinvolto piÃ¹ autovetture.

Le fiamme, originate da unâ€™auto parcheggiata, si sono propagate ad altri veicoli in sosta nelle immediate vicinanze. Per domare lâ€™incendio i Vigili del Fuoco hanno operato con unâ€™autopompaserbatoio e un modulo antincendio, utilizzando un naspo ad alta pressione. Necessario anche lâ€™impiego degli autoprotettori, a causa dei fumi sprigionati dalla combustione, per la protezione delle vie respiratorie.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dellâ€™area si sono concluse poco prima delle ore 6. Sul posto Ã¨ intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti di competenza.