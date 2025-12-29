Capodanno senza botti a Campobasso: il Comune richiama al rispetto delle regole per la tutela degli animali

(Campobasso, 29 dicembre 2025) â€“ Lâ€™Amministrazione comunale ricorda alla cittadinanza che il vigente Regolamento comunale per la tutela degli animali, allâ€™articolo 31, vieta espressamente lâ€™utilizzo di artifici pirotecnici (botti) dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1Â° gennaio.

La norma Ã¨ stata introdotta non solo per la salvaguardia della pubblica incolumitÃ , ma soprattutto per tutelare gli animali, sia domestici che randagi, che spesso subiscono gravi conseguenze a causa delle esplosioni dei petardi. Queste provocano forti stati di stress e disorientamento e, nei casi piÃ¹ gravi, possono causare lesioni o persino la morte. Ogni anno, infatti, sono migliaia gli animali che perdono la vita per gli effetti diretti o indiretti delle esplosioni pirotecniche.

Nonostante negli ultimi anni si registri un calo complessivo nellâ€™uso dei botti di Capodanno, nella nostra cittÃ questa consuetudine risulta ancora diffusa e radicata, con seri rischi per la sicurezza delle persone e un impatto negativo sul benessere animale.

Si tratta, inoltre, di unâ€™abitudine particolarmente costosa, alla quale si puÃ² rinunciare con facilitÃ e senso di responsabilitÃ , senza compromettere lo spirito sano e festoso dellâ€™arrivo del nuovo anno.

Lâ€™Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a celebrare il Capodanno in modo consapevole e rispettoso, privilegiando alternative luminose e silenziose, come giochi di luce e colori, che non comportino inutili esplosioni.

Il rispetto delle regole, della sicurezza e degli altri, animali compresi, rappresenta un importante indicatore del livello civico di una comunitÃ .

Il Comune di Campobasso augura a tutti buone feste di fine anno, nel segno del senso civico, della sicurezza e del rispetto reciproco.