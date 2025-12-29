Treni, Campobasso ancora isolata: interrogazione del Pd sulle responsabilitÃ  e sui tempi del ripristino



"Campobasso resta una cittÃ senza treni. Ma per responsabilitÃ di chi e in che modo sarÃ risolto il problema Ã¨ qualcosa che nessuno vuole ancora dirci. Ecco perchÃ©, assieme ai colleghi del Partito Democratico, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, abbiamo protocollato una interrogazione al Presidente e alla Giunta in merito al ripristino del trasporto ferroviario fino al capoluogo di regione".





E' l'annuncio della consigliera regionale Alessandra Salvatore a seguito della conferenza stampa di fine anno in cui gli assessori Michele Marone (Infrastrutture) e Vincenzo Niro (Trasporti) hanno confermato che il 19 gennaio 2026 i treni torneranno a circolare.





"Da Bojano, da loro stesso definito hub regionale, e non da e per Campobasso, a causa di una frana - lo hanno ribadito sempre loro - successiva all'avvio dei lavori di elettrificazione che si Ã¨ verificata nei pressi della galleria tra il capoluogo e Baranello. Stando sempre a quanto riferito dagli assessori regionali occorreranno almeno altri due anni di lavoro e oltre 80 milioni di euro di nuovi investimenti. Una cifra e un tempo enormi per chi attende da anni il ripristino del servizio ferroviario. Aspetto di cui non sembrano tenere minimamente conto gli esponenti dell'Esecutivo Roberti, altrimenti, con la solerzia dovuta, ci avrebbero detto anche qualcosa sulla causa, la natura e le caratteristiche tecniche dei problemi che hanno generato un cosÃ¬ grave rallentamento.





Di chi sono le responsabilitÃ del crollo? I molisani e le molisane hanno diritto di sapere e hanno ancora piÃ¹ diritto di conoscere i dettagli del tipo di intervento tecnico (con descrizione analitica) che si intende realizzare per completare i lavori. Noi consiglieri ancora una volta siamo esclusi da questo processo e poco o nulla sappiamo anche di natura, provenienza ed esatta quantificazione dei fondi aggiuntivi che dovranno essere impiegati per i lavori in questione.



