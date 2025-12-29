Fiamma Olimpica a Campobasso: tra i tedofori Mamadi Sawo dell’associazione “Dalla Parte degli Ultimi”

Il prossimo 1° gennaio 2026, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Campobasso, tra i tedofori ci sarà Mamadi Sawo, mediatore culturale e operatore dell’associazione “Dalla Parte degli Ultimi”.

L’associazione, attiva dal 1987, opera nei settori della cooperazione internazionale, dell’educazione allo sviluppo e dell’invio di volontari in missioni all’estero. È l’unica ONG riconosciuta ufficialmente in Molise e interviene principalmente nel Sahel Centrale (Ciad) e nella zona dei Grandi Laghi Africani (Burundi e Repubblica Democratica del Congo), promuovendo istruzione, sviluppo agricolo sostenibile e autonomia delle comunità locali. A livello regionale, gestisce progetti di accoglienza e integrazione per cittadini stranieri adulti e minori non accompagnati, attività di mediazione interculturale, supporto alle vittime di sfruttamento e promozione di forme di economia etica.

Nato in Gambia nel 1989, Sawo ha studiato Scienze Politiche presso l’Università di Brikama e ha lavorato come giornalista e attivista nel suo paese. Arrivato in Italia nel 2014 come richiedente asilo, ha partecipato ai progetti di accoglienza dell’associazione, ottenendo lo status di rifugiato, completando studi italiani e diventando mediatore culturale. Dal 2018 fa parte dello staff dell’associazione e nel 2023 ha ottenuto la cittadinanza italiana.

La sua partecipazione alla staffetta della Fiamma Olimpica testimonia il suo impegno quotidiano e i valori di solidarietà e inclusione promossi dall’associazione.