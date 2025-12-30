Un tuffo per salutare il 2026: a Termoli il Bagno di Capodanno

TERMOLI, 30.12.2025. Si tratta di una tradizione ormai consolidata nel tempo che in città annovera sempre più partecipanti. Il Bagno di Capodanno è diventato punto di riferimento per salutare l’anno nuovo e anche questa volta, sfidando il freddo e il clima rigido, un gruppo di impavidi termolesi è pronto a rinnovare la tradizione. Sarà così anche tra due giorni con il classico appuntamento delle ore 11 nel tratto di spiaggia che si trova sul lungomare nord Cristoforo Colombo tra gli stabilimenti balneari Stella Marina e La Lampara. Tutti pronti per le ore 12, foto di rito e poi la rapida corsa verso le acque gelide dell’Adriatico con il tuffo celebrativo e il successivo brindisi per festeggiare l’arrivo del 2026

Si tratta della sedicesima edizione del Bagno di Capodanno partita grazie a un gruppo di amici (Nicola Catenaro e Pasqualino di Vito in primis) che nel corso degli anni ha raccolto sempre più consensi e il sostegno dell’amministrazione comunale. Si ringrazia la Croce Rossa che parteciperà all'iniziativa con i propri volontari e con una ambulanza che sarà messa a disposizione per garantire che la manifestazione si svolga in totale sicurezza.