Trenitalia Regionale Molise: Cancellazioni e Bus Sostitutivi sulla Romaâ€“Bojano dal 3 al 6 Gennaio 2026

AttualitÃ 
Campobasso, 30 dicembre 2025 â€“ Da sabato 3 a martedÃ¬ 6 gennaio 2026, per lavori di manutenzione programmata, alcuni treni del Regionale di Trenitalia della relazione Roma â€“ Bojano subiscono cancellazioni e modifiche dâ€™orario con maggior tempo di viaggio. 

Sono previste corse con bus sulla tratta Roma â€“ Campobasso. 

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione delle seguenti localitÃ : 

â€¢ Roma Termini - Via Giovanni Giolitti, 10 

â€¢ Bojano - Via Cavadini Intersezione con Via Colle della Serra allâ€™altezza del civico 149 

â€¢ Vinchiaturo - Fermata autobus extraurbani

 â€¢ Isernia - Piazza della Repubblica - Fermata autobus urbani I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, su App Trenitalia, oltre che nelle biglietterie/self-service delle stazioni ferroviarie. A questo link Ã¨ consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO

