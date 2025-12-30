Trenitalia Regionale Molise: Cancellazioni e Bus Sostitutivi sulla Romaâ€“Bojano dal 3 al 6 Gennaio 2026

Campobasso, 30 dicembre 2025 â€“ Da sabato 3 a martedÃ¬ 6 gennaio 2026, per lavori di manutenzione programmata, alcuni treni del Regionale di Trenitalia della relazione Roma â€“ Bojano subiscono cancellazioni e modifiche dâ€™orario con maggior tempo di viaggio.
Sono previste corse con bus sulla tratta Roma â€“ Campobasso.
I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione delle seguenti localitÃ :
â€¢ Roma Termini - Via Giovanni Giolitti, 10
â€¢ Bojano - Via Cavadini Intersezione con Via Colle della Serra allâ€™altezza del civico 149
â€¢ Vinchiaturo - Fermata autobus extraurbani
â€¢ Isernia - Piazza della Repubblica - Fermata autobus urbani I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, su App Trenitalia, oltre che nelle biglietterie/self-service delle stazioni ferroviarie. A questo link Ã¨ consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO