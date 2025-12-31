Venafro, Bucci e Falciglia escono dalla maggioranza: “Scelta senza confronto e senza contenuti”, la replica del sindaco Alfredo Ricci

In merito alla decisione dei consiglieri comunali Ilary Bucci e Fabio Falciglia di uscire dal gruppo di maggioranza, il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, interviene con una dichiarazione nella quale chiarisce le ragioni dell’Amministrazione comunale, respinge le motivazioni addotte dai due consiglieri e ribadisce la volontà della maggioranza di proseguire con determinazione il proprio mandato nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini.

"Ilary Bucci e Fabio Falciglia hanno comunicato ieri sera la decisione di uscire dal gruppo di maggioranza. Lo hanno fatto con una nota depositata al protocollo che mi sono ritrovato nella posta due ore prima della seduta del Consiglio Comunale, senza un preventivo confronto guardandosi negli occhi, come chiunque avrebbe fatto. Tra l'altro lo hanno fatto anche sbagliando procedura, senza avere prima almeno letto il Regolamento del Consiglio Comunale. Ma tant'è...

Non posso dire che la loro scelta mi faccia piacere, perché su di loro in qualche modo avevo scommesso.

Sì, perché quando si è votato nel 2023, insieme agli altri candidati del gruppo Insieme per Venafro li avevamo accolti nella lista superando anche alcune perplessità che gli amici ci manifestavano nei loro confronti. Ma lo avevamo fatto, e io per primo, nella convinzione che si trattasse di due giovani che volevano mettersi in gioco e che avrebbero portato freschezza di idee e di impegno e, al di là di alcune dinamiche di appartenenza politica, avrebbero saputo ragionare con la propria testa. Ci avevamo sperato e anche creduto. Ma così non è stato!

Essere amministratori, soprattutto di maggioranza, significa essere presenti, proporre, impegnarsi, realizzare. Per due anni e mezzo, invece, da parte dei Consiglieri Bucci e Falciglia non c'è stata partecipazione attiva, il più delle volte neanche mera presenza. Hanno avuto le deleghe che mi avevano chiesto, ma di fatto quelle stesse deleghe sono rimaste scoperte. Eppure di cose da fare nelle materie loro assegnate (le voglio ricordare: Viabilità, Arredo Urbano, Decoro Urbano, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Protezione Civile) ce ne sarebbero state. Per questo, quando oggi provano a indicare alcuni temi che li avrebbero indotti a uscire dalla maggioranza, capiamo tutti che sono soltanto scuse.

Parlano di "gestione della raccolta dei rifiuti", dimenticando (o, forse, non sapendo) che Venafro, grazie all'impegno dell'Amministrazione, in questi anni ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata intorno all'80%, un record in Molise (e partivamo dal 17% del 2020). Sugli abbandoni da parte degli incivili, grazie all'aumento di organico della Polizia Municipale che abbiamo realizzato, i controlli e anche le sanzioni sono aumentati. Certamente gli abbandoni non sono spariti e restano un grave problema su cui siamo concentrati. Ma quale è stata l'iniziativa e la proposta da parte dei Consiglieri Falciglia e Bucci (quest'ultima delegata anche al Decoro Urbano)?

Condividiamo tutti, ben prima di loro, la preoccupazione sulla situazione ambientale. Purtroppo, a parte qualche improvvido e imbarazzante intervento spot, non abbiamo avuto dai due Consiglieri proposte concrete. Men che meno ci sono state iniziative portate avanti con dedizione e impegno, come dovrebbe fare un amministratore comunale che tenga al problema.

Quanto alle presunte polemiche su PRG, quando hanno chiesto, hanno avuto tutti i chiarimenti necessari e hanno convenuto sulla condivisibilità e correttezza delle scelte. Quando non hanno chiesto, non saprei che problemi hanno (ricordo, però, che questa Amministrazione ha una regola: le situazioni personali non possono condizionare le scelte amministrative, che devono guardare all'interesse generale).

Da ultimo fanno riferimento a un affidamento di incarico professionale, di cui non mi risulta che abbiano mai chiesto informazioni agli uffici: se lo avessero fatto, avrebbero potuto constatare che si tratta di una questione gestionale, e non politica. E non voglio mai credere che stiano uscendo dalla maggioranza per questione di incarichi professionali.

Insomma, Bucci e Falciglia hanno usato un po' di giri di parole, per dire una cosa molto semplice: qualcuno ha detto loro che dovevano uscire dalla maggioranza, e loro ossequiosamente hanno eseguito questa disposizione proveniente dall'alto. Ognuno interpreta il proprio mandato come crede, loro hanno scelto di farlo in questo modo.

Ne prendiamo atto, e andiamo avanti, con una maggioranza solida nelle idee, nei progetti e anche nei numeri. Oggi ci ossigeniamo di chiarezza. Procederemo nell'amministrazione di Venafro in maniera ancora più serena e determinata nell'interesse dei cittadini. I nostri "datori di lavoro politici" sono i cittadini, e soltanto a loro rispondiamo, cercando di onorare in ogni modo la fiducia che ci hanno dato nel 2023. Altri evidentemente ragionano in altro modo, e, quindi, hanno fatto bene a uscire dal gruppo.

Da ultimo vorrei soltanto ricordare ai Consiglieri Bucci e Falciglia che, se sono Consiglieri Comunali, lo devono ai cittadini che nel 2023 hanno votato per la lista Insieme per Venafro. La lista avrebbe vinto anche senza Bucci e Falciglia candidati. Loro, senza la fiducia attribuita dai cittadini alla nostra lista, non sarebbero stati eletti. Sono i numeri a dirlo. Nel momento in cui hanno deciso di allontanarsi dal gruppo di maggioranza, onestà politica e intellettuale avrebbe voluto che si dimettessero dal Consiglio Comunale, continuando il loro impegno nella società e preparandosi da cittadini attivi alle prossime elezioni. Troppo facile prendere i voti da una parte e poi passare dall'altra: questo si chiama trasformismo da voltagabbana. Ma, come detto, tant'è... In bocca al lupo a Ilary e Fabio. Noi continueremo a lavorare per Venafro."

Alfredo Ricci sindaco di Venafro