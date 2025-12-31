Isernia, fermata auto irregolare: conducente senza patente e passeggera con divieto di ritorno

Ad Isernia, militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno identificato un uomo e una donna, lei già gravata da divieto di ritorno nel Comune di Isernia, a bordo di un’autovettura, non coperta da assicurazione e senza revisione, condotta da predetto uomo, sprovvisto di patente perché mai conseguita, e di proprietà di un altro soggetto.

Avviata immediatamente la proposta per l’emissione del “Foglio di via Obbligatorio” a carico dell’uomo, mentre per la donna è scattata la segnalazione all’Autorità Amministrativa per un aggravamento della misura di prevenzione. L’impegno dei militari dell’Arma, volto a garantire sicurezza e prevenire reati predatori, proseguirà nei prossimi giorni con un monitoraggio costante, sia nelle ore diurne che notturne, assicurando la presenza incessante sul territorio a tutela della comunità.

Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente nella prevenzione dei reati, segnalando tempestivamente al “112” ogni situazione sospetta o comportamenti anomali e a diffidare da richieste di denaro o preziosi avanzate telefonicamente o da persone che si presentino presso le abitazioni qualificandosi come incaricati di enti pubblici o forze dell’ordine. La sicurezza del territorio è un obiettivo comune, raggiungibile grazie alla sinergia tra Forze dell’Ordine e cittadini. I soggetti deferiti all’A.G. sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Isernia, 30.12.2025