Auser Venafro con Castrataro: “Salvare l’ospedale di Isernia è una priorità”

Il Circolo Auser Di Venafro al fianco del Sindaco Castrataro per salvare l’ospedale di Isernia Il Circolo Auser Di Venafro esprime piena solidarietà al Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, per la sua battaglia coraggiosa a difesa dell’ospedale “Ferdinando Veneziale”. Accamparsi davanti all’ospedale non è uno spettacolo: è un gesto chiaro e necessario per denunciare una situazione che mette a rischio la salute dei cittadini, soprattutto delle persone anziane. Reparti vuoti, medici insufficienti e servizi essenziali a rischio non sono numeri su un foglio: sono vite messe in pericolo

. Per l’intera comunità della provincia di Isernia, l’ospedale non è solo un luogo di cure, ma un presidio di sicurezza, dignità e speranza. Siamo al fianco del Sindaco Castrataro e chiediamo alle istituzioni competenti di agire subito, senza altri rinvii. La salute non può aspettare. Il Circolo Auser Di Venafro è pronto a scendere in campo concretamente: mobilitazione, appelli, iniziative pubbliche. Difendere l’ospedale significa difendere la vita di tutti. Non c’è più tempo da perdere. Leopoldo Di Filippo Presidente Circolo Auser Di Venafro