In merito all'ipotesi legata a qualche forma di contatto con veleni nella vicenda delle due donne, mamma e figlia, morte in Molise dopo una intossicazione alimentare, emergono nuovi dettagli sugli accertamenti legati alla farina finita sotto la lente degli investigatori.

Nelle ultime ore si è appreso che nel mulino Di Vita, gestito da parenti delle vittime, non è stata riscontrata alcuna anomalia.

Non ci sono state derattizzazioni perché non c'è mai stata presenza di topi, ma solo esche per piani di prevenzione programmati. fonte https://www.ansa.it/molise/notizie/2025/12/30/morte-per-intossicazione-nessuna-anomalia-riscontrata-nel-mulino_3f9643a8-ef4e-4f02-b39b-abbd3fc0f7e8.html