Capodanno in Molise: ferito un minorenne da petardo, incendi a Isernia e coma etilico a Termoli

Grandi festeggiamenti in tutto il Molise nella sera di San Silvestro.

Ma l'altra faccia delle celebrazioni sono gli strascichi sanitari o giudiziari di alcuni casi i cui la voglia di festeggiare ha portato a eccessi o incidenti.

Nel Capodanno in cui, secondo il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, i feriti hanno raggiunto il numero piÃ¹ alto degli ultimi dieci anni, ben 309 di cui 90 minorenni, anche in Molise c'Ã¨ stato un ferito, proprio un minorenne.

14 anni, residente in un paese della provincia di Isernia, Ã¨ arrivato attorno alle 23 della sera del 31 al pronto soccorso del Veneziale, portato in ambulanza. Sulla falange di un dito della mano sinistra, i segni evidenti e i gravi danni causati dall'esplosione di un petardo, raccolto dopo che era rimasto inesploso.

Il ragazzo Ã¨ stato curato dai medici. Poi ne Ã¨ stato disposto il trasferimento all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, specializzato in chirurgia della mano, per un consulto.

Non Ã¨ l'unico caso di danni causati dai petardi, che sono stati esplosi in grande quantititÃ nonostante le ordinanze lo vietassero anche nelle cittÃ molisane.

A Isernia uno dei botti ha provocato lâ€™incendio di un cassonetto a Contrada Salieto, spento dai vigili del fuoco.

Poco dopo, un incendio abitazione a via Pier della Francesca a San Lazzaro, sempre a Isernia. Probabilmente a causa di qualche petardo hanno preso fuoco gli addobbi presenti sul balcone di un appartamento del quinto piano.

Infine, l'alcol. All'ospedale di Termoli nella serata del 31 Ã¨ arrivato un 14enne in evidente di coma etilico.

Ma anzichÃ© ringraziare il personale sanitario che lo assisteva, il padre del ragazzo ha dato in escandescenze, inveendo e minacciando medici e infermieri.

E' stato chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti, a loro volta aggrediti verbalmente, hanno portato l'uomo in commissariato, e ora valutano provvedimenti.

Il 14enne Ã¨ stato dimesso in mattinata.