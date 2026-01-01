Capodanno al freddo: il brindisi del sindaco Castrataro davanti alla tenda della protesta

Nel giorno di Capodanno, il sindaco di Isernia Piero Castrataro ha scelto di brindare in strada, davanti alla tenda in cui dorme da giorni, continuando la protesta a difesa della sanitÃ pubblica.

Una scelta che testimonia coraggio e impegno personale, portata avanti nonostante le temperature rigide e la lontananza dalla propria famiglia. La tenda, ormai divenuta un vero e proprio simbolo di resistenza, rappresenta la volontÃ del sindaco di mantenere alta lâ€™attenzione delle istituzioni su un diritto fondamentale della comunitÃ .

Il brindisi di Capodanno, pur semplice, ha assunto il significato di gesto di determinazione e presenza costante, inserito in una mobilitazione che continua senza interruzioni.

Â«Da Isernia un brindisi di coraggioÂ», ha dichiarato Castrataro. Â«Brindo ai medici e agli infermieri, che stanotte sono oltre quelle mura a prendersi cura di noi. Brindo a chi soffre, affinchÃ© non si senta mai solo o dimenticato dalle istituzioni. Brindo a tutti voi, alla vostra forza e alla nostra comunitÃ che non accetta di fare passi indietroÂ».

Rivolgendosi alla cittadinanza, il sindaco ha aggiunto: Â«Il mio augurio per il nuovo anno Ã¨ che la nostra determinazione si trasformi in risultati concreti. Buon 2026 a tuttiÂ».

Lâ€™iniziativa ha raccolto attenzione e consenso da parte di cittadini e osservatori, confermando la tenda come simbolo tangibile di resistenza civile e impegno costante. La protesta prosegue con lâ€™obiettivo di ottenere risposte concrete sulla tutela della sanitÃ pubblica e sullâ€™organizzazione dei servizi sul territorio.