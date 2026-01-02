Al via i saldi invernali 2026 in Molise: regole, tutele per i consumatori e invito agli acquisti di prossimitÃ 

PrenderÃ il via domani, sabato 3 gennaio 2026, la stagione dei saldi invernali in Molise. Per sessanta giorni, i cittadini avranno l'opportunitÃ di accedere agli sconti di fine stagione in un clima di massima trasparenza, grazie alla storica sinergia tra Confcommercio Molise e Adoc Molise (Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori). La collaborazione punta a offrire un'esperienza d'acquisto sicura, consapevole e rispettosa delle regole.

Per garantire una corretta informazione, si ricorda che i commercianti sono obbligati a esporre chiaramente il prezzo originale e la percentuale di sconto applicata. L'indicazione del prezzo finale scontato, pur consigliata, rimane facoltativa. Nello specifico, ogni operatore commerciale Ã¨ tenuto a: Â· garantire la veridicitÃ degli sconti: Tutte le promozioni, sia in negozio che sui canali pubblicitari, devono essere oneste e non ingannevoli. Â· documentare i prezzi: Il commerciante deve essere pronto a dimostrare agli organi di controllo l'effettiva validitÃ delle riduzioni applicate. Â· organizzare gli spazi: I prodotti in saldo devono essere chiaramente separati da quelli a prezzo pieno; in caso di spazi ridotti, Ã¨ necessario utilizzare una cartellonistica inequivocabile. Un punto fondamentale riguarda la gestione dei prodotti difettosi: il consumatore conserva sempre il diritto alla sostituzione del capo o al rimborso della cifra versata.

Per esercitare tale diritto, Ã¨ essenziale presentare lo scontrino o una prova d'acquisto digitale. Il quadro normativo di quest'anno Ã¨ ulteriormente rafforzato dal Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che ha integrato il Codice del Consumo. La norma impone ai negozianti di indicare come "prezzo precedente" il prezzo piÃ¹ basso praticato per quel prodotto negli ultimi 30 giorni, contrastando cosÃ¬ la pratica dei finti sconti.

Sebbene non sia piÃ¹ necessario comunicare preventivamente l'avvio dei saldi al Comune, la Polizia Municipale manterrÃ alta la vigilanza sulla correttezza della pubblicitÃ e della segnaletica stradale e commerciale. Oltre l'aspetto economico, Confcommercio e Adoc Molise rinnovano con forza l'invito a riscoprire il valore degli acquisti "sotto casa".

"Scegliere le attivitÃ di prossimitÃ , i piccoli commercianti e gli artigiani locali significa investire direttamente sulla sopravvivenza dei nostri centri storici e sul benessere delle famiglie molisane - commentano le associazioni - ogni acquisto locale genera valore per il territorio e preserva l'identitÃ delle nostre comunitÃ ." Per ulteriori dettagli normativi, Ã¨ possibile consultare il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'indirizzo: mimit.gov.it.

Campobasso, 2 gennaio 2026