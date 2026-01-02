Trivento: dal 7 gennaio apre il centro diurno PopUp per bambini e ragazzi con autismo

Apre a Trivento, Comune della provincia di Campobasso al confine tra Molise e Abruzzo, il centro diurno PopUp, per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, che sarÃ operativo da mercoledÃ¬ prossimo 7 gennaio con apertura dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬, in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 19, con sede in via Colle San Giovanni.

Lo comunica l'amministrazione comunale.

Il centro, finanziato nell'ambito della strategia nazionale Alto e Medio Sannio 2014-2020, con Agnone comune capofila, Ã¨ concepito come spazio aperto e integrato con il territorio ed ha come obiettivo quello di promuovere inclusione, autonomia e qualitÃ della vita, offrendo un'ambiente accogliente e qualificato in cui sviluppare percorsi assistenziali-educativi-abilitativi, relazionali e di sostegno.

"Una nuova realtÃ - ha evidenziato l'assessore comunale alle Politiche sociali Monica Fiore - a valenza sociale, in grado di offrire alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie, un supporto competente e uman

Un segno concreto di attenzione, inclusione e responsabilitÃ sociale". Le famiglie interessate possono visitare la struttura nei giorni e negli orari indicati per conoscerne gli spazi, le attivitÃ proposte e le modalitÃ di accesso al servizio.