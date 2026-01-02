Castel San Vincenzo, incendio in una legnaia

Nella mattinata di oggi, 2 gennaio 2026, intorno alle 08:20, a Castel San Vincenzo, in localitÃ Fonte Murillo, un incendio ha interessato una legnaia e parzialmente la tettoia di unâ€™abitazione.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia, le fiamme sono state rapidamente contenute, evitando la propagazione allâ€™intera struttura e limitando i danni. Le squadre hanno operato con cinque mezzi, anche nelle difficili condizioni di accesso allâ€™area, che non permettevano lâ€™arrivo di mezzi pesanti.

Al momento dellâ€™incendio, le nove persone presenti nellâ€™abitazione sono uscite autonomamente e non hanno riportato ferite. Successivamente, una donna ha accusato un malore dovuto allo stato di agitazione ed Ã¨ stata assistita dal personale sanitario del 118. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Castel San Vincenzo e il Sindaco del Comune, per il supporto alla popolazione.