Rionero Sannitico, incendio di unâ€™autovettura sulla SS 652

Oggi, 2 gennaio 2026, intorno alle 11:00, unâ€™autovettura alimentata a gasolio ha preso fuoco sulla Statale 652, nel territorio di Rionero Sannitico. Gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi.

Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia, supportate da unâ€™autobotte, sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lâ€™area. La Polizia Stradale e il personale ANAS hanno invece gestito la viabilitÃ e ripristinato le condizioni di sicurezza lungo la strada.