Sicurezza nei locali dopo la tragedia di Crans-Montana: lâ€™allarme di APEM e la richiesta di regole chiare sullâ€™intrattenimento

Dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un locale notturno ha provocato panico e numerosi morti e feriti, interviene APEM â€“ Associazione Pubblici Esercizi Molise, richiamando lâ€™attenzione su un tema spesso sottovalutato: la sicurezza nei locali pubblici e di intrattenimento. https://www.facebook.com/ApemMolise

Secondo APEM, lâ€™episodio evidenzia i gravi rischi derivanti dalla mancanza di adeguate misure di sicurezza, come uscite di emergenza, porte antipanico, materiali ignifughi e il rispetto delle capienze massime. Lâ€™associazione sottolinea la necessitÃ di fare chiarezza normativa, ricordando che un locale si configura come attivitÃ di intrattenimento non in base alla sua denominazione, ma alle attivitÃ effettivamente svolte, come musica, eventi serali, spazi per il ballo e forte affluenza di pubblico.

In questi casi, si applicano le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (articoli 68, 69 e 80 TULPS), che prevedono licenze specifiche e il preventivo parere della Commissione di Vigilanza, non sostituibili da procedure semplificate come la SCIA. Operare senza tali autorizzazioni espone i gestori a sanzioni, responsabilitÃ civili e penali, oltre a mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

APEM segnala che anche a Campobasso esistono locali formalmente autorizzati come bar ma che operano di fatto come discoteche, senza adeguarsi alle prescrizioni di legge. Una situazione che, secondo lâ€™associazione, penalizza gli operatori in regola e mette a rischio clienti e lavoratori.

Lâ€™appello finale di APEM Ã¨ rivolto alle istituzioni e agli organi di controllo: servono verifiche basate sullâ€™attivitÃ reale dei locali, maggiore uniformitÃ nellâ€™applicazione delle norme e una collaborazione costante tra enti pubblici, forze dellâ€™ordine e associazioni di categoria. La sicurezza, conclude APEM, non Ã¨ burocrazia ma un dovere verso lâ€™intera collettivitÃ .