ComunitÃ  montane, nominati i commissari liquidatori: Perrella, Mancini, Sciulli e Amoroso designati da Roberti

l presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con proprio decreto ha nominato i commissari liquidatori delle soppresse ComunitÃ  montane.
    Resteranno in carica fino al 31 dicembre 2026, "fatta salva, nelle more, l'approvazione della legge di riordino della materia che disponga in materia differente".

 

 

Carlo Antonio Perrella Ã¨ stato nominato commissario liquidatore per le ComunitÃ  montane 'Fortore molisano', 'Centro pentria' e â€˜Mateseâ€™

 

Giovancarmine Mancini per 'Trigno medio Biferno', 'Alto Molise', 'Cigno valle Biferno' e 'Trigno monte Mauro'. Infine, Pompilio Sciulli per le ComunitÃ  montane 'del Volturno' e 'Sannio', Alessandro Amoroso alla 'Molise centrale'.

