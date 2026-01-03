Campobasso, Nada inaugura il 2026 in musica: applausi al Teatro Savoia

Campobasso ha inaugurato il nuovo anno allâ€™insegna della grande musica con il concerto di Nada, andato in scena ieri sera, 2 gennaio, al Teatro Savoia, nellâ€™ambito del cartellone delle festivitÃ promosso dallâ€™amministrazione comunale e curato da PS Live Group, nota realtÃ nella gestione professionale di eventi musicali. Lâ€™artista Ã¨ stata accolta da calorosi applausi fin dal suo ingresso sul palco.



Ad aprire il concerto Ã¨ stata Una notte che arriva, seguita da Un giorno da regalare e Sempre migliore, brani tratti dal nuovo album Nitrito. Proprio il nuovo lavoro discografico ha trovato ampio spazio nel corso della serata, alternandosi ai grandi successi che hanno segnato la carriera di Nada. Sul palco del Teatro Savoia, lâ€™artista si Ã¨ esibita accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, Franco Pratesi alle tastiere, Francesco Chimenti al basso e Luca Cherubini alla batteria.

Nel corso della serata Nada ha condiviso un ricordo legato alla cittÃ : Â«Sono stata a Campobasso molto tempo fa, arrivata qui mi sono tornate alla mente tante cose. Sono felice di essere qui, grazie di esserciÂ». Da ricordare, inoltre, che lâ€™artista era giÃ stata in Molise nellâ€™estate del 2016, quando si esibÃ¬ a Trivento in occasione delle festivitÃ patronali.

La scaletta Ã¨ poi proseguita con Ghiaccio, Uovo, Primitiva e Primo. Momento particolarmente intenso con Senza un perchÃ©, proposta in versione acustica, seguita da Guardami negli occhi e Luna in piena. Nel corso del concerto, lâ€™artista ha rivolto un augurio al pubblico: Â«Buon anno al mondo, che trovi la paceÂ», un messaggio dal significato chiaro nel contesto dellâ€™attualitÃ internazionale. Nada ha ricordato il successo internazionale del brano, primo in classifica per un lungo periodo in Groenlandia.

Spazio per Dove sono i tuoi occhi, Senza sonno, Tutto lâ€™amore che mi manca e In mezzo al mare. Richiamata sul palco per lâ€™encore, Nada ha eseguito Io ci sono e Amore disperato. A seguire Allâ€™aria aperta, interpretata solo voce, senza musica, e infine Ma che freddo fa, che ha chiuso il concerto tra lunghi applausi. Quello di ieri sera al Savoia Ã¨ stato un concerto intenso e autentico, spaziando tra pop, rock, sperimentazione e canzone dâ€™autore.