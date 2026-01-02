Allerta vento: nessun danno segnalato finora in Alto Molise

Una violenta burrasca di vento è ormai alle porte dell’Italia e nelle prossime ore il quadro meteorologico è destinato a peggiorare sensibilmente su gran parte del Paese. Oltre alle precipitazioni, i meteorologi segnalano un deciso rinforzo dei venti, con raffiche intense e possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Le prime regioni interessate saranno quelle affacciate sul Tirreno e sull’Adriatico. Forti raffiche di Libeccio sono attese sugli estremi della Liguria e lungo le coste della Toscana, soprattutto a nord dell’Isola d’Elba. Venti sostenuti da sud-ovest colpiranno anche il Lazio costiero, la Romagna, le Marche, l’Abruzzo e il Molise adriatico, oltre ai litorali della Sicilia e della Sardegna settentrionale e orientale. Condizioni ventose sono previste inoltre su Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.

Nel corso di sabato 3 gennaio la situazione resterà critica soprattutto al Sud, dove sono previste raffiche di Libeccio molto intense, con venti burrascosi sui settori ionici di Sicilia e Calabria e sul Salento.

Alto Molise: situazione sotto controllo

In questo contesto di diffusa allerta, una nota positiva arriva dall’Alto Molise. Nonostante il rinforzo dei venti registrato in varie zone della regione, finora non si segnalano raffiche tali da richiedere interventi dei Vigili del Fuoco. La situazione viene costantemente monitorata, ma al momento non si registrano criticità legate a caduta di alberi, danni a strutture o disagi significativi alla circolazione.

Svolta fredda da domenica

A partire da domenica 3 gennaio è attesa una decisa svolta invernale. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, iniziando dal Centro-Nord: Bora forte sul medio e alto Adriatico e Tramontana sulla Liguria. Questa nuova configurazione aprirà una fase più fredda e instabile, con il ritorno del maltempo su molte regioni e il rischio di nevicate fino a quote molto basse.

Le autorità raccomandano comunque prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree maggiormente esposte al vento, mentre per l’Alto Molise la situazione, almeno per ora, resta sotto controllo.