Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento: quanto costa e quali le alternative gratuite

Per coloro che decidono di non pagare il servizio, recedendo entro 30 giorni dalla comunicazione, esistono altri provider di Spid che, momentaneamente, continuano a offrire il servizio gratuitamente. L'alternativa piÃ¹ immediata perÃ² resta CieID, il sistema che si basa sulla Carta d'IdentitÃ Elettronica, documento obbligatorio e che sta pian piano sostituendo le vecchie Carte d'IdentitÃ cartacee. Il servizio Ã¨ gratuito, e resterÃ tale, gestito direttamente dallo Stato e permette di accedere ai servizi online senza affidarsi a un provider.