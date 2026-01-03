Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento: quanto costa e quali le alternative gratuite

Tra le novitÃ di questo 2026 ce n'Ã¨ una che milioni di italiani avrebbero volentieri evitato: dal primo gennaio anche lo Spid di Poste Italiane Ã¨ diventato a pagamento. L'azienda ha introdotto un canone annuo pari a 6 euro per il rinnovo dell'identitÃ digitale, seguendo quanto giÃ fatto da altri provider. I numeri definiscono meglio la portata di questa decisione: alla fine del 2024 risultavano attivi in Italia circa 40 milioni di identitÃ Spid, di queste, poco meno di 30 milioni fanno capo a Poste Italiane attraverso il servizio PosteID.
Le ragioni della scelta
La decisione di inserire un canone Ã¨ data dal progressivo aumento dei costi per gestire l'infrastruttura tecnologica a cui va aggiunto il congelamento, dal 2023 ad aprile 2025, dei fondi pubblici destinati ai provider del servizio. Solo alcuni mesi fa, con grande ritardo, sono arrivati i 40 milioni di euro previsti dal PNRR per sostenere la transizione digitale e garantire la continuitÃ del servizio. Nel frattempo gli operatori hanno continuato a investire in infrastrutture, sicurezza, manutenzione, senza poter contare su entrate certe, rendendo di fatto inevitabile l'introduzione di tariffe per gli utenti.
A pagamento sÃ¬, ma non per tutti
Questa novitÃ non riguarda proprio tutti gli utenti di Poste Italiane. Rimangono, infatti, esenti dal contributo le seguenti categorie:
- Minorenni
- Cittadini con almeno 75 anni di etÃ
- Residenti all'estero
- Titolari di Spid a uso professionale
- Coloro che hanno lo Spid di Poste attivo da meno di un anno. In questo caso nessuna spesa immediata, il pagamento sarÃ richiesto solo allo scadere del primo anno di attivazione dell'identitÃ digitale.
Chi non rientra in queste categorie sarÃ costretto a versare il contributo previsto o cercare una alternativa gratuita.
Come pagare
Il rinnovo dell'identitÃ digitale puÃ² essere fatto a partire da 30 giorni prima della scadenza senza alcuna interruzione in tre modi. Online attraverso la propria area personale, o tramite la pagina dedicata inserendo codice fiscale e indirizzo mail. Mentre chi preferisce essere aiutato si puÃ² recare in un qualsiasi ufficio postale comunicando il codice fiscale o quello del titolare per cui si richiede il rinnovo dell'accesso.
Cosa succede se non si paga
Se un utente dimentica di rinnovare il pagamento della funzionalitÃ di accesso ai servizi Spid, l'identitÃ digitale di PosteID resterÃ comunque attiva per 24 mesi a partire dall'ultimo accesso, ma durante questo periodo non sarÃ possibile accedere ai servizi che richiedono appunto l'uso dello Spid. Questa soluzione garantisce di non perdere definitivamente l'identitÃ digitale purchÃ© si provveda al rinnovo entro due anni dall'ultimo utilizzo.
Le alternative gratuite non mancano
Per coloro che decidono di non pagare il servizio, recedendo entro 30 giorni dalla comunicazione, esistono altri provider di Spid che, momentaneamente, continuano a offrire il servizio gratuitamente. L'alternativa piÃ¹ immediata perÃ² resta CieID, il sistema che si basa sulla Carta d'IdentitÃ Elettronica, documento obbligatorio e che sta pian piano sostituendo le vecchie Carte d'IdentitÃ cartacee. Il servizio Ã¨ gratuito, e resterÃ tale, gestito direttamente dallo Stato e permette di accedere ai servizi online senza affidarsi a un provider.