Via libera alla tassa di soggiorno a Capracotta

Le dichiarazioni del sindaco di Capracotta Candido Paglione:

“Il Consiglio comunale, oggi, ha approvato il Regolamento che istituisce la tassa di soggiorno nel Comune di Capracotta. Questa decisione è adesso possibile perché solo pochi mesi fa la Giunta regionale del Molise ha individuato ufficialmente i Comuni turistici, inserendo anche Capracotta tra questi. Un riconoscimento importante, che ci consente finalmente di adottare uno strumento già diffuso in molte realtà turistiche. La tassa di soggiorno entrerà in vigore dal 1° aprile 2026. L’importo sarà determinato con successivo atto della Giunta comunale. Si tratta di una nuova entrata per le casse comunali, che sarà interamente reinvestita per migliorare l’attrattività e la qualità dell’offerta turistica del nostro paese: arredo urbano, iniziative culturali e promozionali, manutenzione dei sentieri, cura delle aree verdi e degli spazi pubblici. Non è quindi un’imposizione fine a se stessa, ma uno strumento concreto per valorizzare Capracotta, rafforzarne l’identità e sostenere un’economia locale sempre più legata al turismo, in tutte le stagioni. Continuiamo a lavorare per una Capracotta accogliente, curata e capace di crescere nel rispetto del suo territorio”

Candido Paglione