Schianto sulla Statale 652: muore 86enne, salvo il suo cagnolino

Ãˆ rimasto tremolante sul sedile del passeggero, ma illeso: il cagnolino dell'86enne di Ortona, Rosa Graziani, che era in auto con la sua padrona tragicamente deceduta a seguito dell'incidente di ieri sulla statale 652. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dallâ€™auto e affidato temporaneamente al canile della cittÃ . Purtroppo, la padrona non ce lâ€™ha fatta: lâ€™auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si Ã¨ schiantata violentemente contro un guardrail, che ha perforato lâ€™abitacolo della vettura. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dellâ€™impatto.