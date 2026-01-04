Paupisi, il cuore di una comunitÃ  che non lascia sola Antonia Ocone

Ci sono giornate che non si misurano in ore, ma in emozioni. Quella di ieri Ã¨ stata una di queste. Una giornata in cui Paupisi ha scelto di esserci, con il cuore prima ancora che con le parole, raggiungendo Pozzilli e il Neuromed per incontrare la piccola Antonia.

Una delegazione dellâ€™Associazione Il Sogno, insieme al sindaco Salvatore Coletta, al presidente del Consiglio comunale Dario Orsillo e ai rappresentanti della Pro Loco di Paupisi, ha voluto portare un segno concreto di vicinanza in un momento delicato e carico di significato. Non una semplice visita, ma un gesto collettivo che racconta lâ€™anima di una comunitÃ capace di stringersi attorno ai suoi affetti piÃ¹ fragili.

Â«Paupisi ha mostrato ancora una volta il suo volto migliore â€“ ha sottolineato il sindaco Coletta â€“ quello di un paese che non si volta dallâ€™altra parte e che sceglie di accompagnare, soprattutto quando il cammino si fa piÃ¹ difficile. Essere qui per Antonia significa ricordare che nessuno Ã¨ soloÂ».

Durante lâ€™incontro Ã¨ stato consegnato anche un assegno simbolico, frutto della cena solidale organizzata nei giorni scorsi. Un contributo che va ben oltre il valore economico, perchÃ© racchiude partecipazione, affetto e senso di appartenenza. Â«Non sono i numeri a rendere speciale questa giornata â€“ ha aggiunto il primo cittadino â€“ ma le emozioni condivise, gli sguardi e le mani tese. La vera solidarietÃ Ã¨ presenza, Ã¨ continuitÃ , Ã¨ non lasciare indietro nessunoÂ».

A rimarcare la forza dellâ€™iniziativa Ã¨ stato anche Antonio Goglia, presidente dellâ€™Associazione Il Sogno, che ha voluto ringraziare lâ€™intera comunitÃ : Â«Grazie ai cittadini che hanno partecipato alla cena solidale, allâ€™Amministrazione comunale, alla Pro Loco di Paupisi e allâ€™Associazione Santo Stefano. Oggi abbiamo dimostrato che camminare insieme rende possibile ciÃ² che da soli sembrerebbe impossibileÂ».

E poi, il momento piÃ¹ autentico: il sorriso di Antonia. Poche parole, semplici e potenti, che hanno racchiuso il senso di tutto: Â«Grazie a tutti per lâ€™amore che mi avete donatoÂ».

Un messaggio che resta. PerchÃ© quella vissuta non Ã¨ stata solo una visita, ma la prova concreta che una comunitÃ unita, solidale e viva non Ã¨ un ideale lontano. Ãˆ una realtÃ che esiste, cresce e sa farsi abbraccio quando conta davvero.

Fonte: QUI