Termoli, domani in Piazza Vittorio la nona edizione di “Arriva la Befana”

Si terrà domani a Termoli, alle ore 12 in Piazza Vittorio Veneto la nona edizione di “Arriva la Befana”. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Lions Club Termoli Tifernus e Misericordia.

Anche questa volta la vecchia nonnina farà la sua apparizione dall’ultimo piano della Scuola Principe di Piemonte per poi calarsi con una fune sul pubblico presente distribuendo caramelle e carbone a tutti i bambini.



Si specifica che in caso di avverse condizioni metereologiche l’evento sarà annullato.