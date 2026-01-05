Controlli sulla Trignina: 35enne denunciato dai Carabinieri con droga e contanti

Come di consueto nei periodi delle feste, si intensificano i controlli da parte dei Carabinieri nel territorio dellâ€™Alto Molise, durante i quali i militari della Compagnia di Agnone hanno fermato unâ€™autovettura sospetta sulla SS 650 (Trignina), condotta da un 35enne incensurato proveniente da un comune limitrofo.

Dopo aver riscontrato che lâ€™uomo guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti, verosimilmente del tipo cannabinoidi, con seri riflessi sulla sicurezza propria e degli altri veicoli in transito, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo, dando seguito ad una perquisizione veicolare. Il rinvenimento di un barattolo vuoto ma con residui di sostanza resinosa e la somma di denaro contante pari a 800 euro, verosimilmente frutto di una o piÃ¹ cessioni appena avvenute, ha indotto gli operanti a proseguire gli accertamenti nel domicilio del conducente.

In quella sede, sono stati trovati altri 6000 euro contanti, un barattolo contenente 40 gr.circa di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento e il taglio della sostanza, nonchÃ© una katana(unâ€™arma da taglio di grandi dimensioni) e una munizione per una comune arma da sparo. Allâ€™esito delle operazioni, lâ€™uomo Ã¨ stato deferito in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica di Isernia per detenzione illecita di stupefacenti, porto abusivo di armi e guida in stato di alterazione psicofisica, mentre quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro. Sequestrati precauzionalmente anche due fucili da caccia, legalmente detenuti nel domicilio da un parente, sui quali verranno esperite le opportune verifiche.

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale gli indagati potranno fare la loro difesa ai sensi del Codice di procedura Penale. Lâ€™indagato Ã¨ da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.