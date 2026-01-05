Carovilli, truffa agli anziani: denunciato un 55enne per finta raccolta fondi

Non conoscono soste per le festivitÃ natalizie neppure le odiose truffe agli anziani: lâ€™ultima e originale trovata ha tentato di metterla a segno un 55enne proveniente da una regione limitrofa il quale a bordo di una vettura con targa straniera, risultata presa a noleggio, ha girato e bussato alle porte di diverse abitazioni di Carovilli, presentandosi ad alcune persone anziane come rappresentante di una societÃ di volontariato a livello locale.

Carpita sin dallâ€™inizio la fiducia delle vittime, ha quindi convinto loro a sostenere una raccolta fondi in grado di finanziare la realizzazione dei presepi viventi, calendarizzati ogni anno proprio in quel Comune nella serata del giorno di Santo Stefano. Fortunamente, anche grazie alle campagne informative poste in essere dallâ€™Arma nei centri dellâ€™Alto Molise, solo una piccola parte delle vittime attenzionate Ã¨ caduta nel raggiro prospettato, arrivando a consegnare allo sconosciuto truffatore alcuni dei propri risparmi in contanti.

Pochi istanti dopo, le ricerche poste in essere dai militari della Stazione di Carovilli â€“ nel frattempo informati dalla cittadinanza tramite il numero dâ€™emergenza 112 â€“ hanno permesso di rintracciare il fantomatico volontario e recuperare le somme di denaro ricevute in modo fraudolento.



Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale gli indagati potranno fare la loro difesa ai sensi del Codice di procedura Penale. Lâ€™indagato Ã¨ da considerare non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.