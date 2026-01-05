Agnone, una ComunitÃ  che si incontra: Grande successo per la Tombolata dell'Integrazione

AGNONE (IS) â€“ Una serata di gioia pura e condivisione ha illuminato i locali del Mercato Coperto. L'evento "Tombolando", svoltosi lunedÃ¬ 5 gennaio, ha dimostrato come un gioco tradizionale possa trasformarsi in un potente ponte tra culture.

Il successo dell'iniziativa Ã¨ frutto di una sinergia profonda tra le realtÃ che ogni giorno lavorano per l'accoglienza nel territorio:

Comune di Agnone

Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)

Cooperativa Sociale Sirio

Hator s.a.s.

L'evento ha visto la partecipazione attiva degli assessori Gennarelli e Sciullo, che insieme agli operatori dei centri hanno ribadito l'impegno delle istituzioni nel promuovere una comunitÃ aperta e solidale.

Oltre ai premi messi in palio dai generosi sponsor, il vero successo Ã¨ stata la partecipazione di cittadini agnonesi e immigrati, seduti allo stesso tavolo in un clima di autentica convivialitÃ . La serata Ã¨ culminata in un momento di festa totale: Nuovi legami nati tra i numeri del tabellone. Un ricco buffet accompagnato da canti e balli che hanno unito le diverse radici in un unico ritmo di gioia.Una "tombolata" che non Ã¨ stata solo un gioco, ma una lezione concreta di coesione sociale e reciproca conoscenza.