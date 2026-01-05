Trivento, tradizione e creatività: domani l’ultimo giorno del “presepe ritrovato”

Il viaggio del Natale sta per concludersi, e con esso l’opportunità di vivere la magia del presepe artistico di Trivento in vico Gianserra, che ha incantato residenti e visitatori durante tutti i weekend festivi. Allestito all’interno di un’abitazione del centro storico, l’opera fa vivere un’esperienza unica, tra voci narranti, poesie e racconti che rendono speciale ogni dettaglio.

Realizzato dal maestro Peppino Falasca insieme alla moglie Graziella, il presepe fa parte dell’iniziativa “Luci al Borgo”, organizzata dall’Associazione Centro Storico, e riscopre la tradizione della Natività in casa e il valore della comunità, portando luce e calore nel cuore del borgo. Le festività natalizie, che culminano con l’Epifania, ci hanno fatto intravedere una luce di speranza e l’importanza di ritrovarsi insieme. Domani il presepe sarà l’occasione perfetta per tornare a incontrarsi, a vivere un momento di riflessione e condivisione nel centro storico.

L’ultima visita sarà possibile domani, dalle 17:30 alle 19:30, con ingresso libero, mentre le luci del borgo continueranno a brillare, creando la cornice perfetta per l’esperienza. Non perdete l’opportunità di immergervi in un Natale unico, tra tradizione e suggestioni che resteranno nel cuore di grandi e piccini.