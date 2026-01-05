Assalti ai portavalori, Filcams Cgil: â€˜Basta rischi, la sicurezza dei lavoratori Ã¨ prioritÃ '

La Filcams Cgil di Chieti denuncia con forza la crescente e inaccettabile escalation di assalti ai portavalori, episodi sempre piÃ¹ violenti che mettono quotidianamente a rischio la vita delle lavoratrici e dei lavoratori della vigilanza privata impegnati nel trasporto valori. Non si tratta piÃ¹ di eventi sporadici, ma di una vera e propria emergenza che il sindacato segnala da tempo e che continua a essere sottovalutata dalle istituzioni e dalle aziende del settore

Le guardie giurate operano in condizioni di rischio elevatissimo, spesso senza adeguati strumenti di prevenzione, con organici ridotti, carichi di lavoro pesanti e protocolli di sicurezza non aggiornati rispetto al livello di violenza degli attacchi criminali. Esprimiamo piena solidarietÃ ai lavoratori coinvolti nell'assalto di stamattina e alle loro famiglie, ribadendo che la sicurezza non puÃ² essere considerata un costo, ma un diritto fondamentale e un obbligo morale e giuridico. Ãˆ inaccettabile che chi svolge un servizio essenziale per il Paese continui a pagare il prezzo di scelte orientate al risparmio e alla logica del massimo ribasso.

Le istituzioni competenti devono prendere atto che la situazione Ã¨ ormai fuori controllo e che non Ã¨ piÃ¹ possibile rimandare interventi strutturali. Chiediamo con urgenza il rafforzamento degli standard di sicurezza nei servizi di trasporto valori; investimenti reali in mezzi, tecnologie e organizzazione del lavoro; una revisione dei modelli operativi che metta al centro la tutela dell'incolumitÃ dei lavoratori; un maggiore coordinamento tra sicurezza pubblica e vigilanza privata

. La sicurezza sul lavoro viene prima di tutto. Senza risposte concrete e tempestive, la Filcams Cgil di Chieti continuerÃ la mobilitazione a tutela di chi ogni giorno svolge il proprio lavoro in condizioni di rischio inaccettabili.