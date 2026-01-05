Nebbia, pioggia e strade senza segnaletica: automobilisti in difficoltà in provincia di Isernia

Isernia, 5 gennaio 2026 – La pioggia e la nebbia di questi giorni hanno trasformato alcune strade della provincia in veri e propri percorsi ad ostacoli. A peggiorare la situazione, secondo molti automobilisti, è l’assenza della segnaletica orizzontale, la classica striscia bianca che delimita le corsie.

“È stata un’avventura molto pericolosa”, racconta un cittadino appena tornato da Isernia. “Ho avuto serie difficoltà a orientarmi e guidare in sicurezza. Non capisco perché la provincia non intervenga: paghiamo il bollo, ben 250 euro, e basterebbero pochi secchi di vernice per rendere le strade più sicure”.

Il problema non è nuovo, ma la combinazione di maltempo e mancanza di segnaletica rende il rischio ancora maggiore. Molti utenti dei social hanno segnalato difficoltà negli spostamenti e preoccupazione per la sicurezza, soprattutto nelle ore di scarsa visibilità.

Un problema concreto in un’epoca in cui, ironizzano alcuni cittadini, “si va su Marte, ma sulle nostre strade restiamo indietro con le cose più semplici”.

La provincia di Isernia non ha ancora fornito una risposta ufficiale sulle tempistiche per il ripristino della segnaletica, ma la richiesta di intervento è chiara: sicurezza stradale prima di tutto.