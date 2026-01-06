Comunità Montane del Molise: i Commissari Liquidatori chiariscono risultati e tempistiche.

I Commissari liquidatori delle Comunità Montane del Molise hanno inviato una nota congiunta in merito alla questione degli incarichi confermati nei giorni scorsi dal presidente della Regione Francesco Roberti. Questo il testo del documento firmato da Giovancarmine Mancini, Carlo Antonio Perrella, Alessandro Amoroso, Pompilio Sciulli:



"Negli ultimi giorni, a seguito della nostra riconferma da parte del Presidente della Regione Molise,

Francesco Roberti, sono emerse critiche secondo cui le nomine dei Commissari liquidatori delle

Comunità Montane sarebbero solo “poltrone” senza reale contenuto.

Riteniamo fondamentale chiarire le ragioni per cui, dopo vari anni, le procedure di liquidazione non

sono ancora concluse e quali risultati concreti sono stati raggiunti.

Le Comunità Montane non sono mai state enti vuoti. Hanno assunto personale, acquisito beni,

realizzato opere, gestito servizi e intrattenuto numerosi rapporti giuridici. Tra i risultati più importanti

ci sono, in alcune, addirittura l’azzeramento dei debiti e dei contenziosi, in altre, la loro riduzione.

Molte controversie sono state risolte tramite accordi transattivi, evitando lunghi procedimenti

giudiziari e garantendo risparmi significativi per la collettività.

Non tutti i contenziosi però possono chiudersi rapidamente. Alcune cause sono ancora pendenti in

tribunale e seguono tempistiche indipendenti dalla volontà dei Commissari. Finché tali procedimenti

non si concludono, la liquidazione non può essere formalmente chiusa.

Anche la gestione del personale influisce sui tempi di liquidazione. I lavoratori hanno diritti

giuridicamente tutelati e non possono essere trasferiti automaticamente alla Regione o ad altri enti.

Ogni ricollocazione richiede procedure complesse e accordi tra amministrazioni, rispettando vincoli

normativi stringenti. Si sono tutelati i livelli occupazionali ricercando soluzioni a tutela del personale

dipendente anche favorendo il trasferimento degli stessi presso altri Enti e ottimizzando la gestione

delle professionalità ancora necessarie anche mediante rapporti convenzionali tra Enti Montani.

Lo stesso vale per i beni mobili e immobili più volte vetusti e danneggiati e a volte senza mercato

(addirittura piscine di cui una scoperta situata a Palata, in zona non proprio ottimale per tale tipo di

struttura) che si è riusciti in buona parte ad alienare a prezzi assolutamente vantaggiosi per gli Enti.

Strutture, impianti, terreni e edifici che comunque non possono essere ceduti automaticamente. La

normativa impone procedure di vendita, valorizzazione e trasferimento, spesso con più tentativi di

asta pubblica, che possono richiedere anni.

Inoltre, alcune Comunità Montane gestiscono patrimoni e strutture particolarmente complesse come

la gestione e bonifica di discariche (vedi quella di Montagano) attiva e al servizio di 50 comuni e di

2 Unione di Comuni che essendo inerente servizi essenziali non può, ovviamente, essere chiusa

rapidamente; la gestione e monitoraggio di discariche dismesse come quelle del Fortore, del Matese

e di Casacalenda; strade di bonifica montane e strade come la “Fresilia” che allo stato non è possibile

trasferire anche perché nessun ente a tutt’oggi è disponibile alla sua acquisizione.

Alcune si occupano anche delle attività di taglio dei boschi ancora in essere e al servizio di alcuni

comuni.

Il protrarsi della liquidazione non è quindi dovuto a inefficienza o immobilismo, ma riflette oltre la

complessità degli enti e i vincoli normativi, i contenziosi residui e le difficoltà di gestione del

patrimonio, frutto in taluni casi, di scelte politiche del passato rivelatesi nel tempo di difficile

gestione.

L’obiettivo dei Commissari è portare a termine le liquidazioni correttamente, tutelando lavoratori,

ambiente e interesse pubblico."