Falsa notizia sulla chiusura delle scuole: domani 7 gennaio lezioni regolari

Da questa mattina sui social network e sul web sta circolando una falsa notizia riguardante la presunta chiusura delle scuole per la giornata di domani, 7 gennaio. Lâ€™informazione non ha alcun fondamento ufficiale.

Le scuole saranno infatti regolarmente aperte e le attivitÃ didattiche si svolgeranno normalmente. Dopo il lungo periodo di vacanze, studenti e studentesse torneranno in classe per riprendere la consueta routine scolastica.

Si invita pertanto a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali degli istituti scolastici e degli enti competenti, evitando di diffondere notizie non verificate che possono creare confusione tra famiglie e personale scolastico.