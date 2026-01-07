Il Molise punta sul digitale: sabato 10 gennaio a Trivento la presentazione di “MOLIDIG”

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10, presso il centro polifunzionale comunale di Trivento, si terrà l’evento di presentazione del progetto “MOLIDIG – Molise Digitale”, un’ambiziosa iniziativa volta a promuovere la crescita socio-economica del territorio molisano attraverso l’alfabetizzazione digitale e l’innovazione.

Il progetto, che vede il Comune di Trivento nel ruolo di capofila insieme ai comuni di Agnone, Frosolone, Riccia e Santa Croce di Magliano, nasce per contrastare il depauperamento demografico offrendo strumenti concreti per il mondo del lavoro e dello studio. Un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale. "MOLIDIG" si rivolge a un target trasversale: studenti, NEET, professionisti, dipendenti pubblici e privati, fino ai cittadini over 30 in cerca di nuove opportunità.

Il percorso, della durata di 6 mesi, prevede workshop e corsi di formazione, fruibili sia in presenza che online, che spazieranno dall’uso etico dell’Intelligenza Artificiale alla sicurezza informatica, fino al potenziamento delle performance lavorative. Al termine del percorso di formazione ad ogni formando sarà consegnato un attestato, rilasciato dal Gal Molise, Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Molise.

“MOLIDIG non è solo formazione, ma una sfida culturale per rendere il Molise un territorio connesso e competitivo”.