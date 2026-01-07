Sono 19 i Comuni molisani che andranno alle urne in primavera

Sono 19 i Comuni molisani che andranno alle urne nella primavera di quest'anno per le Amministrative.

Si tratta di centri dove nello scorso autunno è cominciato di fatto un semestre aggiuntivo del mandato per i sindaci.Nel 2020 è accaduto infatti che, a causa della pandemia, le elezioni furono posticipate dalla primavera all'autunno, i mandati dunque sono scaduti nell'autunno scorso, ma una circolare del ministero dell'Interno ha chiarito tempo fa che si tornerà al voto direttamente nella primavera di quest'anno. In questi centri dunque alla fine i sindaci e le rispettive amministrazioni rimarranno in carica per 5 anni e mezzo anziché 5. Tra i comuni che andranno alle urne a primavera in Molise quelli più demograficamente rilevanti sono Bojano e Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, e Agnone in quella di Isernia.

Questa la lista completa. 11 i centri al voto in provincia di Campobasso: Bojano, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Montenero Di Bisaccia, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano Del Sannio. 8 invece i paesi alle urne in provincia di Isernia: oltre ad Agnone ci sono Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo Del Pesco e Sesto Campano. Accadrà lo stesso anche il prossimo anno per i 30 comuni che hanno votato nel 2021. Anche in quella circostanza, a causa del covid, le Amministrative si tennero in autunno e anche in quel caso il ritorno al voto sarà posticipato alla primavera, dunque al 2027. In quella tornata è incluso anche il Comune di Isernia.