Benzina meno cara, gasolio piÃ¹ tassato: scattano i controlli della Guardia di finanza

AttualitÃ 
La legge di bilancio per il 2026 ha ridotto di 4,05 centesimi al litro la tassazione sulla benzina con aumento, di pari importo, di quella sul gasolio per autotrazione.

Allo scopo di tutelare i consumatori e il regolare funzionamento del mercato, i Reparti della Guardia di finanza svolgeranno una costante azione di controllo nel settore della commercializzazione dei prodotti energetici per autotrazione, attraverso un presidio operativo calibrato, flessibile e capillare, in grado di intercettare tempestivamente fenomeni fraudolenti.

Saranno valorizzati gli elementi informativi con la finalitÃ  di far emergere eventuali condotte di evasione delle imposte, realizzate attraverso lâ€™immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo, la falsa classificazione merceologica dei carburanti e la irregolaritÃ  nella circolazione e tracciabilitÃ  dei prodotti.

