SS 85 Venafrana, Patriciello scrive all’Anas “Troppi incidenti, urgono interventi rapidi”

VENAFRO, 7 GENNAIO 2026 – C’è bisogno di “accelerare la realizzazione delle rotatorie previste sulla Strada Statale 85 Venafrana nei comuni di Venafro e Pozzilli alla luce dei quotidiani incidenti che si verificano in prossimità di svincoli altamente trafficati che rappresentano un costante pericolo per le migliaia di vetture che transitano ogni giorno su questo tratto di strada”.

Lo ha detto Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del Gruppo Patrioti per l’Europa al Parlamento Europeo, intervenendo sulla necessità di ampliare la strada statale 85 Venafrana – nel tratto che congiunge i Comuni di Vairano Patenora e Sesto Campano – e di realizzare rotatorie per porre un freno ai numerosi incidenti che avvengono in particolar modo nei comuni di Venafro e Pozzilli.

“Stiamo parlando – spiega l’europarlamentare azzurro - di un tratto stradale di grande importanza strategica: il principale punto di accesso per tutti coloro che, venendo da sud, vogliono raggiungere le stazioni sciistiche del Matese, dell’Abruzzo o le aree costiere adriatiche. Una strada che è interessata da anni da fenomeni di dissesto idrogeologico. Con la conseguenza che il tratto in questione è congestionato spesso dal traffico, diventando difficilmente percorribile e, soprattutto, meno sicuro.

È una situazione – aggiunge Patriciello - che va avanti da tanto, troppo tempo e che mortifica un’area geografica già ampiamente penalizzata dall’assenza di autostrade, aeroporti e linee ferroviarie ad alta velocità. Ho scritto ai responsabili di ANAS– conclude -, per informarli della situazione e sollecitare, così, un tempestivo interessamento sulla vicenda, nella speranza che si possa dar seguito al via libera del Ministero, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze, beninteso. Quello che è importante, in ultima istanza, è che ci sia la volontà di migliorare la situazione e, in sostanza, la qualità della vita dei cittadini”.