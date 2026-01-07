Lotteria Italia 2025-2026. Il Molise l’unica regione senza premi. Ecco come è andata in tutte le regioni

E’ stata un’edizione, quella della Lotteria Italia 2025-2026, molto ricca sotto tutti i punti di vista. Un numero così elevato di biglietti venduti, 9,6 milioni – segnala Agimeg – non si vedeva da 15 anni e questa crescita ha permesso, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di poter restituire più premi.

Per la prima volta è stato istituito un premio speciale da 300.000 euro, assegnato ieri sera all’inizio della trasmissione Affari Tuoi, alla quale era abbinata, per il terzo anno consecutivo, la Lotteria Italia.

Ci sono stati poi i 5 premi milionari, come lo scorso anno, ma ben 300 premi di seconda, terza e quarta categoria. Si è trattato di un aumento di 20 premi rispetto all’edizione dell’anno precedente.

E’ stato il Lazio a far incetta di premi. Nella regione – sottolinea Agimeg – sono stati infatti vinti 60 premi, tra le varie categorie, tra i quali spiccano le 3 vincite milionarie di 5, 2,5 e 1 milione di euro. In pratica, quasi il 20% dei premi totali assegnati sono finiti nel Lazio.

In questa speciale classifica troviamo al secondo posto la Lombardia, con 37 premi totali (12,1%), tallonata dalla Campania, con 34 biglietti vincenti (11,1%). Viceversa, record negativo per il Molise, dove non è finito nessuno dei 306 premi assegnati ieri sera.

Il Lazio domina anche per importi vinti. Nella regione il totale delle vincite è arrivato a 10.120.000 euro. In pratica il 45% dei soldi distribuiti dalla Lotteria Italia è stato vinto nel Lazio. Molto staccate l’Emilia Romagna, con premi totali per 2,9 milioni di euro, la Sardegna (1,6 milioni) e la Lombardia (1,5 milioni).

Ecco la tabella riepilogativa con il numero dei premi vinti e il totale degli importi per ogni singola regione alla Lotteria Italia. Da segnalare le 5 vincite online per un importo totale di 130.000 euro.