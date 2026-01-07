SanitÃ , vertice dei sindaci in Provincia di Isernia: stop al commissariamento e piÃ¹ servizi negli ospedali

Isernia â€“ Superamento del commissariamento, azzeramento del debito sanitario, modifica del DM 70 per garantire un DEA di primo livello in ogni capoluogo di provincia e incentivi economici per attrarre nuovi medici nei territori interni.

Sono questi i quattro punti cardine che saranno al centro di una Conferenza dei Sindaci di prossima convocazione, decisa al termine della riunione svoltasi in Provincia di Isernia.

Lâ€™incontro Ã¨ stato convocato dal presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia, per fare il punto sugli ultimi sviluppi in ambito sanitario, anche alla luce del recente confronto tra il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, e i vertici dellâ€™Asrem.

Â«La battaglia Ã¨ dura â€“ ha dichiarato Saia â€“ ma uniti continueremo a difendere la sanitÃ pubblicaÂ». Da qui la scelta di portare i temi piÃ¹ urgenti allâ€™attenzione di una Conferenza dei Sindaci, con lâ€™obiettivo di costruire una posizione comune e rafforzare il peso istituzionale delle istanze del territorio.

Alla riunione hanno preso parte i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Agnone, Isernia, ForlÃ¬ del Sannio, Poggio Sannita, Cerro al Volturno, Capracotta, Miranda, Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Roccamandolfi, San Pietro Avellana, Rocchetta a Volturno, Longano, Venafro, Carovilli, Pesche, Pescolanciano, Colli a Volturno, Conca Casale, Sesto Campano, Monteroduni e Macchia dâ€™Isernia.

Un confronto partecipato che segna un nuovo passaggio nel percorso di difesa e rilancio della sanitÃ pubblica nel territorio isernino, con i sindaci decisi a fare fronte comune per garantire servizi essenziali e adeguati ai cittadini, soprattutto nelle aree interne.