11 lauree a 78 anni: Michele Carmosino, originario di Vastogirardi, conquista un nuovo titolo alla Sapienza

Roma/Isernia – Un traguardo straordinario che unisce passione, costanza e amore per la conoscenza. Michele Antonio Carmosino, originario di Vastogirardi, ha conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma il suo undicesimo titolo accademico, laureandosi in Studi Storico-Artistici all’età di 78 anni. La tesi, dedicata ad Artemisia Gentileschi, è stata discussa con successo ed è stata condivisa anche sui profili social dell’ateneo romano.

Un risultato che si aggiunge a un percorso universitario senza precedenti. La prima laurea di Carmosino risale al 1972, in Ingegneria. Da allora, la sua carriera accademica non si è mai arrestata: nel corso degli anni ha conseguito lauree in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere, Scienze Politiche, Lingue, fino alla Medicina, ottenuta nel 2022, con successiva abilitazione alla professione medica. In ambito medico si è dedicato in particolare allo studio dell’Alzheimer.

Ex presidente della Comunità montana Alto Molise e consigliere comunale di Vastogirardi negli anni Ottanta nelle file del Pci, Carmosino ha ricoperto anche incarichi di rilievo nel settore pubblico e privato, tra cui quello di manager Asl nelle Marche. Dopo aver superato l’esame di Stato, ha esercitato anche la professione di avvocato.

La svolta decisiva verso una formazione multidisciplinare arriva nel 1996, a 48 anni, quando, già sposato e padre di due figlie, decide di iscriversi a Giurisprudenza mentre lavorava come ingegnere alla Sip. Da quel momento, come lui stesso ha raccontato in un’intervista a la Repubblica, la curiosità e il desiderio di conoscere nuove discipline non si sono più fermati.

Un vero e proprio “collezionista di lauree”, Michele Carmosino rappresenta oggi un esempio raro di studio come scelta di vita, dimostrando che la formazione non ha età e che la passione per il sapere può accompagnare una persona per tutta la vita.