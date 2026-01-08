Freddo e gelo sul Molise: neve e strade ghiacciate

Freddo intenso e gelo hanno interessato il Molise nella giornata di ieri. Nel tardo pomeriggio molti paesi dellâ€™entroterra molisano si sono risvegliati sotto una leggera coltre bianca. La neve caduta Ã¨ stata di pochi centimetri, ma sufficiente a imbiancare centri abitati e campagne.

A destare maggiore preoccupazione Ã¨ stato soprattutto il brusco calo delle temperature, scese rapidamente sotto lo zero, che ha favorito la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi. In diverse zone la viabilitÃ Ã¨ risultata insidiosa, in particolare lungo le arterie secondarie e nei tratti piÃ¹ esposti.

Per prevenire disagi e garantire la sicurezza degli automobilisti, le vie comunali e provinciali sono state cosparse di sale. Al momento non si segnalano gravi problemi alla circolazione, ma resta alta lâ€™attenzione da parte delle autoritÃ locali, che invitano alla prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne e mattutine.

Le condizioni meteo dovrebbero restare rigide anche nelle prossime ore, con possibili gelate diffuse su gran parte del territorio regionale