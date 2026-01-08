Partecipa a Alto Molise

Piano neve della Provincia di Isernia: mezzi spargisale in azione e spazzaneve pronti su 800 km di strade per lâ€™ondata di gelo

Precipitazioni nevose e ghiaccio e l'Alto Molise il sorvegliato speciale.

Entrato in funzione il piano neve della provincia di Isernia. In scadenza a dicembre, Ã¨ stato prorogato fino alla fine di marzo.

Decine le ditte affidatarie, chiamate a coprire circa 860 chilometri di strade provinciali, distribuite nei quattro nuclei territoriali: Trigno Biferno, Macerone, Volturno e Alto Molise.

L'ondata di gelo ha raggiunto la regione la notte scorsa, con temperature scese ampiamente anche sotto lo zero. I primi fiocchi erano attesi giÃ  da ieri  mattina, ma di spazzaneve per ora non c'Ã¨ stato bisogno. I mezzi spargisale invece sono entrati regolarmente in azione ieri sera e questa mattina all'alba

Monitorata anche la viabilitÃ  comunale, di competenza delle singole amministrazioni, e statale, dove eventuali interventi spettano all'Anas.

Pronte all'uso ci sono inoltre tre turbine di proprietÃ  della provincia da utilizzare in caso di neve abbondante.

