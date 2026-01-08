Castelmauro, auto finisce fuori strada sulla SP 163

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:30, lungo la Strada Provinciale 163 in territorio di Castelmauro, si Ã¨ verificato un incidente stradale.
Unâ€™autovettura Ã¨ uscita fuori dalla carreggiata, probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato, ribaltandosi su un lato. La persona alla guida Ã¨ rimasta cosciente ma incastrata allâ€™interno del veicolo. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, provenienti dal capoluogo e dal distaccamento di Termoli.
Le operazioni di soccorso hanno richiesto la stabilizzazione dellâ€™autoveicolo per evitare ulteriori pericoli, consentendo lâ€™estricazione del conducente. La persona ferita Ã¨ stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto.