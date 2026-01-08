Incendio in un capannone abbandonato a Campobasso: arrestato un cittadino nigeriano irregolare

Nella giornata di ieri 7 gennaio, personale della Polizia di Stato della Questura di Campobasso Ã¨ intervenuto per la segnalazione di un incendio presso uno stabile abbandonato. Nel pomeriggio, mentre la cittÃ era interessata da una nevicata, molti cittadini hanno contattato la sala operativa della Questura allarmati per le alte fiamme che provenivano da un capannone da tempo non utilizzato ubicato in via San Giovanni. I poliziotti della Squadra Volante hanno subito raggiunto il luogo dell'incendio per prestare ausilio agli operatori del Comando dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza.

Alcuni dei segnalanti riferivano di aver notato un cittadino straniero uscire dall'edificio in fiamme, fornendone una dettagliata descrizione. I poliziotti, dunque, si sono messi alla ricerca dell'uomo, rintracciato nelle vicinanze, anche grazie all'ausilio di un Carabiniere libero dal servizio. Il cittadino nigeriano, senza fissa dimora, confermava agli operatori di essersi introdotto all'interno del capannone e di aver acceso un fuoco.

Lo stesso, tuttavia, ha perso il controllo delle fiamme, provocando colposamente l'incendio. Il soggetto, dunque, Ã¨ stato condotto in Questura e, a seguito di accertamenti da parte dell'Ufficio Immigrazione, Ã¨ risultato irregolare sul territorio nazionale, poichÃ© destinatario di provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Roma e inottemperante all'ordine a lasciare il territorio nazionale. Per questo motivo, lo stesso Ã¨ stato condotto presso uno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio presenti sul territorio, affinchÃ¨ sia compiutamente identificato e riaccompagnato nel suo Paese di origine.