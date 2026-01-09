Molise senza giornali in diversi comuni: lâ€™Assostampa scrive al Prefetto

Il Presidente dellâ€™Associazione della Stampa del Molise Giuseppe Di Pietro, si rivolge al Sig. Prefetto di Campobasso, alle istituzioni regionali e locali e ai soggetti della filiera editoriale per segnalare le gravi criticitÃ emerse nella distribuzione dei giornali sul territorio molisano, a seguito del recente cambio del gestore del servizio, e per chiedere un intervento urgente volto a tutelare il diritto allâ€™informazione delle comunitÃ interessate.

" L'Associazione della Stampa del Molise porta alla vs attenzione la situazione determinata in Molise in merito alla distribuzione dei giornali che dal 2 gennaio 2026 fa capo a 'Diffusione Terra di Lavoro'. La nostra organizzazione, due anni fa, grazie all'arrivo di una nuova agenzia di distribuzione, la Di Canto Spa, favorÃ¬ la riapertura di circa 40 edicole in tutta la regione, soprattutto nei piccoli comuni che non venivano serviti, portando cosÃ¬ dal 45% all'80% la copertura territoriale. In questi giorni, abbiamo ricevuto piÃ¹ di una segnalazione in merito al mancato arrivo dei giornali in diversi centri minori del Molise, assieme alle missive delle edicole di Salcito e Castelbottaccio (allegate), nelle quali si illustra il nuovo contratto proposto dal distributore monopolista che, oltre a richiedere la fideiussione bancaria o assicurativa (che in genere riguarda solo i clienti morosi), sollecita anche il versamento di un acconto iniziale di 800 euro, non si comprende a quale titolo.

L'anticipo, non rilevabile in altre realtÃ da noi interpellate, Ã¨ oltremodo incoerente con l'attivitÃ delle piccole edicole, molte volte coincidenti con tabaccheria o bar, che rappresentano un vero e proprio presidio sociale per la comunitÃ , anzichÃ© una redditizia attivitÃ economica. Nel momento in cui l'editoria Ã¨ in crisi, sarebbe opportuno che ogni soggetto della filiera agevolasse la diffusione dell'editoria e l'abitudine dei cittadini a informarsi da fonti qualificate e professionali. Pertanto, chiediamo alle SS.LL. di intervenire per quanto di competenza, per risolvere in breve tempo un vulnus che si ripercuote sulle comunitÃ ma anche sulle aziende editrici.

Restando a disposizione per qualsiasi evenienza, si formulano i piÃ¹ Cordiali saluti"