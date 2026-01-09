Seconda parte della stagione al Savoia: Van Gogh tra jazz, teatro e immagini

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18.30, il Teatro Savoia di Campobasso ospita Van Gogh – La Musica dei Colori, primo appuntamento del 2026 e concerto inaugurale della seconda parte della stagione concertistica organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Campobasso, diretta da Antonella De Angelis. Lo spettacolo, intenso e suggestivo, è un originale incontro tra jazz, teatro e arti visive, capace di offrire al pubblico un’esperienza immersiva ed emozionale.

Protagonista della serata è il Marco Guidolotti Jazz Quartet, affiancato dalla voce recitante di Gino Saladini, in un raffinato spettacolo di teatro-canzone dove la musica jazz si fonde con la pittura di Vincent Van Gogh. La vita del grande artista olandese viene raccontata in forma di monologo, scandita da brani jazz di forte impatto emotivo, tra composizioni originali e pagine del repertorio dei primi anni del Novecento. Sullo sfondo scorrono immagini e video di otto capolavori di Van Gogh, animati attraverso un sofisticato programma di effettistica multimediale che dialoga costantemente con la musica dal vivo. Il quartetto è composto da Marco Guidolotti al sax baritono, Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. Guidolotti è considerato uno dei più autorevoli sassofonisti del panorama italiano e internazionale, con una carriera che spazia dal jazz al cinema, dalla televisione ai grandi palcoscenici mondiali.

La narrazione è affidata a Gino Saladini, medico legale, criminologo, opinionista televisivo e scrittore, autore di romanzi e thriller di successo. Van Gogh – La Musica dei Colori rappresenta un viaggio sensoriale e narrativo che apre il nuovo anno musicale dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso, confermandone la vocazione alla qualità artistica e alla contaminazione tra linguaggi. Il concerto è realizzato nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia”, promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica. Un appuntamento imperdibile che segna con forza e poesia l’inizio della nuova fase della stagione concertistica 2026. Biglietti: Intero € 14,00 – Ridotto € 7,00