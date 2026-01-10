Campobasso, incidente stradale nella galleria “Lama Bianca” sulla SS 87

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10:50, i Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria “Lama Bianca”, lungo la Statale 87.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre autovetture e sei persone hanno riportato ferite di lieve entità. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi hanno reso necessaria la temporanea interruzione del traffico, regolarmente ripristinato al termine dell’intervento. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale, il personale dell’ANAS e il Servizio Territoriale di Emergenza 118.