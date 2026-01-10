Invalidi in Molise: oltre 10 prestazioni erogate ogni cento abitanti in provincia Isernia

In Molise, al 31 dicembre 2024, le prestazioni di invalidità erogate erano complessivamente 25.366 di cui 19.362 civili e 6.004 previdenziali, pari a 8,8 ogni cento abitanti, con un importo medio mensile a invalidi civili, comprensivo di indennità e pensioni, di 496 euro.

Lo rileva la Cgia di Mestre su dati Inps e Istat.

In provincia di Campobasso il numero più consistente, 17.248, di cui 13.121 civili e 4.127 previdenziali, 8.118 in totale a Isernia, di cui 6.241 civili e 1.877 previdenziali. In questo caso, però, la provincia pentra ha fatto segnare cifre più alte con poco più di 10 prestazioni ogni cento abitanti.