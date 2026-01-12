Termoli, incidente sulla SP51 per probabile ghiaccio su strada: coinvolte quattro auto

Poco dopo le 8:30 di stamattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, proveniente dal distaccamento di Termoli, è intervenuta con un’autopompa serbatoio e un modulo antincendio sulla provinciale 51, nel territorio di Termoli, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture, probabilmente a causa del manto stradale ghiacciato.

Sul posto anche il 118, con due ambulanze, che ha trasportato due conducenti al nosocomio di Termoli per accertamenti. Presenti i Carabinieri di Montenero di Bisaccia per la gestione della viabilità e degli accertamenti del caso.



Per tutta la durata dell’intervento, la strada è rimasta chiusa al traffico fino alla completa messa in sicurezza dell’area.