Pnrr, al Molise 550 mila euro per borse di studio universitarie 2025-2026

l Ministero dell'universitÃ e della ricerca ha assegnato al Molise circa 550 mila euro, risorse derivanti dalla missione 4 del Pnrr, destinate al finanziamento di borse di studio per l'anno accademico 2025-2026.
Si tratta di fondi aggiuntivi del Piano di ripresa e resilienza, pari a complessivi 150 milioni di euro, che sono stati ripartiti dal ministero a livello nazionale, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regi
L'importo Ã¨ trasferito direttamente all'Ente regionale per il diritto allo studio.